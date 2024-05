Cosa è la cloropicrina - l' arma usata dai russi contro l' Ucraina

Gli Stati Uniti hanno formalmente denunciato l'uso di armi chimiche da parte di Mosca, citando questo gas particolarmente pericoloso per le vie respiratorie Continua a leggere>>

Gli Stati Uniti hanno formalmente accusato la Russia di aver fatto uso di armi chimiche come arma di guerra nel conflitto in Ucraina. In particolare, il Dipartimento di Stato americano ha affermato di aver “determinato che Mosca ha utilizzato l’agente chimico cloropicrina e gas lacrimogeni contro ...

Continua a leggere>>