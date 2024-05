Concorso dirigenti scolastici 2024 - la prova preselettiva sarà il 23 maggio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che sul sito è stato pubblicato l'avviso ufficiale per lo svolgimento delladelordinario per il reclutamento di 587. Lasi svolgerà il 23. Le domande possono essere presentate a partire da oggi, giovedì 2. "Continua il nostro impegno - dichiara Valditara - per garantire l'indispensabile immissione in ruolo di nuoviche svolgono una funzione fondamentale nel sistema scolastico, nell'interesse dei nostri studenti, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola".