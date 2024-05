Dimmi in che ospedale vai e ti dirò com’è. Il Santo Stefano ? E’ il peggiore in Toscana . A dirlo è la classifica sui nosocomi italiani stilata dal magazine americano Newsweek : una stroncatura che arriva da oltreoceano e che restituisce la fotografia di una struttura di cura ritenuta carente su ... Continua a leggere>>

Concorsi ospedali in toscana: bandi aperti dal 21 maggio. Si cercano 18 medici a tempo indeterminato - Il 21 maggio 2024 usciranno i bandi di concorso per giovani medici che a seguito della disponibilità a lavorare in ospedali delle isole o delle aree periferiche della toscana, fuori dai grandi centri ... Continua a leggere>>

Ceccarelli (Pd) : “Con i nuovi bandi 7 medici per la Asl toscana sud-est, due per il Casentino” - La Regione incentiva i professionisti a scegliere gli ospedali periferici. Il Governo metta risorse e tolga i vincoli. “I bandi che stanno per uscire con l’obie ... Continua a leggere>>

Covid in toscana: un morto a Firenze nell’ultima settimana. E 47 nuovi casi. 13 i ricoverati - Ad oggi sono ricoverate in ospedale 13 persone (4 in più rispetto alla settimana ... A questi vanno aggiunti 571 casi di positività notificati in toscana ma che riguardano residenti in altre regioni. Continua a leggere>>