Con Talentware si premia il merito e si allena il talento dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 2 maggio 2024) La startup nata a Milano a luglio del 2023, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale mappa le competenze presenti in un'azienda e individua percorsi di crescita professionale valorizzando le capacità di ogni singolo dipendente. Giacomo Marchiori, uno dei tre fondatori spiega: «Spesso le risorse se ne vanno non perché mancano le opportunità, ma perché sono un po’ nascoste. In un’otticacratica di gestione delnoi le aiutiamo a scovarle».