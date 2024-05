Con Frattesi serve la lungimiranza del saggio che non guarda i gol

(Di giovedì 2 maggio 2024) Davidecorona il suo primo anno all’Inter con la vittoria dello Scudetto. Di cui è attore non protagonista, ma con ampi margini per salire di categoria il prossimo anno. A patto di concentrarsi sugli aspetti corretti del suo gioco. TRATTORE NERAZZURRO – Davideè stato uno degli acquisti più chiacchierati della scorsa estate. Con molti addetti ai lavori a chiedersi chi avrebbe perso il posto da titolare nel centrocampo dell’Inter per cedere una maglia all’ex Sassuolo. E se il vice-capitano Nicolò Barella era quasi impossibile da spostare, Henrikh Mkhitaryan ha scoperto l’elisir dell’eterna giovinezza. Pertantosi è accontentato di provare a incidere pur partendo quasi sempre dalla panchina. PROTAGONISTA POCO SILENZIOSO – In 28 presenze totali in Serie A con l’Inter,è stato titolare ...

Polonia, Ucraina e Georgia. Sono le ultime tre nazionali ad essersi qualificate agli Euro pei 2024 in Germania, dopo i playoff di ieri sera che di fatto hanno chiuso il percorso verso il torneo continentale in programma quest’estate. Un cammino iniziato nel marzo 2023 e concluso esattamente un anno ... Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter, Inzaghi studia in vista del prossimo anno: ecco chi ha una chance per dare un messaggio al tecnico - Chi cercherà sicuramente di strappare maggior minutaggio in vista dell'anno prossimo è Davide frattesi. In nessun'altra squadra italiana avrebbe giocato così poco e ha sfruttato alla grande il poco ...

Continua a leggere>>

SM – Inter, Sommer recupera per Sassuolo. Dumfries a destra, spazio a Bisseck e frattesi - Barella dovrebbe mantenere il posto anche eventualmente per non snaturare troppo il reparto, frattesi è pronto a dare un po' di riposo a Mkhitaryan mentre resta ancora egualmente divisa tra i due la ...

Continua a leggere>>

Toni: "Si dà la colpa agli allenatori di Milan e Juve, voglio vedere tra un anno cosa succederà" - Luca Toni ha parlato così dello scudetto interista, soffermandosi anche sulla Juvr: "Inzaghi è lì da tre anni con la squadra più forte e ha vinto lo ...

Continua a leggere>>