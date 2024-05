Come attivare la funzione Dividi schermo in due schede su Edge

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il nuovo Microsoftbasato su Chromium sta testando una nuovaper aprire duenella stessa pagina, denominatadividere la pagina in duesuMicrosoft sta testando l’implementazione del supporto della divisione di una pagina in duedenominata, unaintegrata direttamente inper tenere aperte duecontemporaneamente, nella stessa schermata. Laè attualmente in fase di test per alcuni utenti sulle ...

Per chi ancora si confonde, a Palermo inizia la Ztl "estiva": quando scatta e i nuovi orari - Vi ricordiamo che stanno per entrare in vigore gli orari estivi della zona a traffico limitato. Di seguito tutti i dettagli su quando e cosa cambia fino al 31 ottobre ...

Continua a leggere>>

Tesla Wall Connector, arriva la gestione dinamica dell’energia. La wallbox ora sa adeguarsi al carico domestico - Con la nuova funzione di gestione dinamica dell’energia, il Wall Connector saprà regolare automaticamente la potenza in uscita, così da caricare più velocemente l’auto quando gli elettrodomestici sono ...

Continua a leggere>>

Boruto Two Blue Vortex: si avvicina una battaglia importante per Sarada - L'eventuale confronto con Hidari potrebbe attivare per Sarada quel cammino di maturazione a cui gli autori hanno alluso sin dall'inizio di Two Blue Vortex.

Continua a leggere>>