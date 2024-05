Combinazioni Serie B 2023 2024 a due giornate dalla fine | tutti i calcoli su promozione - playoff e salvezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si infiamma laa due: eccoa 180? sulla corsa alladiretta, al piazzamento, allacon gli scenari playout e retrocessione diretta. Due i verdetti già espressi fin qui: il Parma è aritmeticamente promosso inA, il Lecco è aritmeticamente retrocesso inC. Tutte le altre diciotto squadre, in qualche modo, hanno ancora qualcosa per cui lottare. Vediamo di cosa si tratta. Il Como è a un passo dal sognodiretta: per riuscirci, hanno bisogno di una vittoria in due partite, oppure di un pareggio con il Venezia che non le vince entrambe, ma potrebbero anche ...