Colosimo a Emiliano -' Antimafia ha poteri e modalità giudiziarie'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Entrambi conosciamo le liturgie politiche e sappiamo che alla Conferenza dei presidenti delle Regioni si può mandare un delegato in propria vece. Quindi prendo atto che semplicemente lei intende scegliere la data della sua audizione compatibilmente con le sue esigenze politiche. Contrariamente a quanto afferma, lei non è, in realtà, disponibile ad essere audito dalla commissione parlamentare. Infatti, come correttamente lei mi ha scritto, la stessa procede alle indagini con gli stessidell'autorità giudiziaria e volendo con le stesse". Così la presidente della commissioneChiarain una lettera, visionata dall'ANSA e inviata lo scorso 30 aprile al presidente della Puglia Michele, il quale aveva chiesto uno slittamento per la sua ...