Colonia-Friburgo - Bundesliga | t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 2 maggio 2024)è una partita della trentaduesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: tv,ni eHa quasi perso le speranze salvezza il, penultimo in classifica e a sette punti dalla permanenza. Sono cinque invece i punti di distacco dal Mainz, che in questo momento andrebbe allo spareggio. E quindi sì, di speranze ce ne sono pochissime, anche se dovesse arrivare una vittoria contro il. Streicht, tecnico del(Lapresse) – Ilveggente.itChe a dire il vero è anche molto ipotetica per un motivo: lane ospite, ha 40 punti in classifica, adesso sarebbe dentro la Conference League della prossima stagione, e deve respingere l’assalto dell’Augsburg che sarà impegnato a Dortmund ...