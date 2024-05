(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilnon annuncia solo una, ma ben tre date d'per l'ultimadella serieha diffuso in streaming ilche annuncia lad'della6 diKai, che cometo verrà sudin tredistinte. La sesta e ultimadiKaicomposta da 15 episodi in totale.presenterà la prima parte il 18 luglio 2024, seguita dalla seconda parte il 28 novembre 2024. La serie si concluderà in unanon ancora precisata del 2025 con l'ultima parte, che è stata definita "Evento finale". Al momento non si sa se ogni ...

Torna la serie comedy con Rafe Spall ed Esther Smith Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 4 di Trying , l'acclamata comedy con Esther Smith e Rafe Spall, che tornerà il 22 maggio con i primi due episodi degli otto totali, che arriveranno al ritmo di uno ogni settimana fino al ... Continua a leggere>>

Cobra Kai 6: ecco la data d’uscita, verrà divisa in tre parti - Con un trailer inedito, Netflix ha annunciato la data d’uscita della stagione 6 di Cobra Kai. LEGGI: Cobra Kai 6: il co-creatore Jon Hurwitz anticipa che la stagione “espanderà l’universo di Karate ...

Continua a leggere>>

Cobra Kai, l’ultima stagione divisa in tre parti: rilasciati trailer e data ufficiale – Video - Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." La sesta e ultima stagione di Cobra Kai arriverà su Netflix divisa in tre parti che racconteranno ...

Continua a leggere>>

Cobra Kai, la stagione 6 sarà divisa in tre parti: il trailer svela la data d'uscita su Netflix - Netflix ha diffuso in streaming il trailer che annuncia la data d'uscita della stagione 6 di Cobra Kai, che come svelato verrà suddivisa in tre parti distinte. La sesta e ultima stagione di Cobra Kai ...

Continua a leggere>>