Cleptomani e soldatini | liberiamoci di una classe dirigente che ci porta alla catastrofe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Strano che qualcuno ancora si stupisca del fatto che sempre meno persone vanno a votare. Con ogni probabilità alle prossime europee l’asticella della partecipazione elettorale scenderà ben al di sotto del 50%. Fatterelli e dichiarazioni della nostra deplorevolepolitica spiegano bene la situazione. Prendiamone due a caso. Il fatterello riguarda Piero Fassino, pilastro del Partito democratico a Torino e dintorni, innumerevoli volte deputato, varie volte ministro, una volta sindaco, atlantista e sionista esagitato. L’immagine vivente del degrado irrefrenabile di cui da tempo è preda il suo partito, principale responsabile della resistibile ascesa di Giorgia Meloni & C. Questo signore si è fatto sorprendere per la seconda volta nel giro di poco tempo con un profumo alquanto costoso in tasca, mentre a quanto pare si avviava verso l’uscita del duty free dai cui ...