Cina: sichuan, Int’l Horticultural Exhibition 2024 a chengdu - chengdu, 02 mag – (Xinhua) – Un’allieva fornisce un servizio di guida gratuito ai visitatori nel giardino di chengdu dell’International Horticultural Exhibition 2024 di chengdu, nella provincia ...

Cina: sichuan, esperto restaura reperti culturali a Sanxingdui (2) - chengdu, 02 mag – (Xinhua) – Guo Hanzhong (al centro) passa un oggetto d’avorio ai suoi colleghi presso la fossa sacrificale numero 4 nel sito di rovine di Sanxingdui, citta’ di Guanghan, nella ...

Firework show, West Kowloon promo scheme, HK cultural tourism gears up for 5.9 million May Day holidays visitors - She said that visiting Hong Kong nowadays is as easy as booking a ticket to her home in chengdu in sichuan province. “The joint effort has increased the exchanges between people in Hong Kong and ...

