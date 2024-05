Cina-Serbia | forum evidenzia comunita’ dal futuro condiviso per l’umanita’ 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Belgrado, 02 mag – (Xinhua) – Lae ladovrebbero sfruttare attivamente i vantaggi degli scambi e della cooperazione a tutti i livelli per contribuire con saggezza e forza allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla costruzione di unadalper, hanno concordato i partecipanti a unsui media e sui think tank ditenutosi qui martedi’. Organizzato congiuntamente dall’agenzia di stampa cinese Xinhua e dall’agenzia di stampa serba Tanjug, ilha riunito circa 200 partecipanti, tra cui funzionari governativi e rappresentanti dei principali media e think tank di entrambi i Paesi. Nel corso del, Xinhua ha ...