Cina | Lanzhou - forte crescita attivita’ notturne stimola turism - consumi

(Di giovedì 2 maggio 2024), 02 mag – (Xinhua) – Al calar della sera, un affasnte spettacolo di luci illumina un parco emblematico di, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese del Gansu.e’ stata una popolare destinazione turistica durante le vacanze del primo maggio. Vantando una storia di oltre 2.200 anni, la citta’ e’ diventata recentemente nota per il suo stile di vita lento, la vivace vita notturna e il clima estivo relativamente fresco. Poiche’ il fiume Giallo attraversa la citta’, il governo locale ha sfruttato il suo fascino e ha creato diversi spazi e organizzato spettacoli dal vivo lungo le sue sponde. Quando le luci della sera si accendono, gli abitanti del posto e i turisti si riuniscono per creare quello che e’ noto come il Coro del fiume Giallo. I video delle persone ...