Cibus 2024 | Veroni incanta con l' iconica mortadella gigante e presenta La sostanza dell' aperitivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) - Tutti i riflettori puntati sullo storico salumificio emiliano questa primavera.torna acon uno stand di 180 mq dedicato al nuovo progetto:, la. Parma, 2 maggio. Il visual studiato per il nuovo concept si caratterizza per i colori vibranti dal tocco sofisticato, che catturano l'attenzione e invitano il pubblico di food lover a cedere al glamour di unin grande stile. Il nuovo claim punta a posizionarecome brand di riferimento nell'arte del rito più amato dagli italiani. Non è un caso che nei due bicchieri da cocktail compaia la fetta stilizzata di salame e dicome garnish, elementi che rimandano al piacere di ...