Ciambellone banane e noci | golosissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilè un connubio di consistenze che si incontrano tra loro e regalano una golosità insolita e appagante. Per realizzarlo dovremo prima tritare grossolanamente lea coltello, non frulliamole nel robot da cucina; se le riduciamo in polvere sottile il risultato non sarà lo stesso. Scegliamopiuttosto mature e tagliamole a rondelle. Per profumare il nostro dolce, servirà un cucchiaino di estratto alla vaniglia. Non dimentichiamo poi una generosa spolverata di cannella a coronare il tutto, regalerà una marcia in più al nostro dolce. Semplice e veloce da realizzare, questa torta è perfetta a colazione, a merenda o a fine pasto in famiglia per rasserenare gli animi e coccolare i cuori. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si ...