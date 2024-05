Christoph Waltz e Caleb Landry Jones demoliscono il mito di Marlon Brando | ecco cosa hanno detto

L'eredità scomoda di Marlon Brando commentata aspramente da Christoph Waltz in un dialogo con l'interprete di DogMan Caleb Landry Jones. Christoph Waltz non ci sta e abbatte a picconate il mito di Marlon Brando definendolo "un piacione" in un'intervista. Ma quale è il motivo di tanto astio da parte ...

Continua a leggere>>