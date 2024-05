Children of the Sun - recensione del Puzzle FPS per PC

(Di giovedì 2 maggio 2024)of the Sun è l’opera prima dello sviluppatore René Rother ed è uscita lo scorso 9 aprile per PC. Parliamone insieme.of the Sun, trama Inof the Sun vestiamo i panni di una ragazza dai particolari poteri psichici che cerca vendetta contro il Culto del Sole, setta che ha rovinato la sua famiglia.Attraverso un particolare tipo di telecinesi, che permette alla Ragazza di direzionare i proiettili delle sue armi, il suo obiettivo sarà sterminare tutti i membri di questo inquietante culto.La narrazione è gestita in maniera particolare, Rother ha infatti deciso di raccontare la trama del gioco basandosi solamente su delle illustrazioni che mostrano il passato della protagonista e le sue vicende con il Culto del Sole.Lo stile narrativo è indubbiamente interessante, anche se l’ho trovato un po’ troppo ...

Children of Silentown è un’esperienza avvincente nel panorama delle avventure grafiche, che affonda le radici nel meglio del genere punta e clicca. Ambientato in una cittadina misteriosa e inquietante, il gioco porta i giocatori nel ruolo di Lucy, una bambina coraggiosa che si immerge in ... Continua a leggere>>

Devolver Digital colpisce ancora. Quando si tratta di dare luce a piccole produzioni caratteristiche e promettenti, l’editore texano è sempre in prima fila e sinonimo di affidabilità. Sin dai tempi di Hotline Miami, Gods Will Be Watching e Titan Souls, il publisher americano ha saputo esaminare il ... Continua a leggere>>

Children of the Sun è un’opera videoludica che sfida i confini tra rompicapo e sparatutto, offrendo un’esperienza coinvolgente e stimolante per i giocatori in cerca di una sfida tattica. Creato da René Rother e pubblicato da Devolver Digital, questo titolo si distingue per la sua combinazione ... Continua a leggere>>

Endless Ocean Luminous, la vita è piena di bollicine in fondo al mar | recensione - Endless Ocean Luminous è una sorprendente esperienza capace di traghettare gli amanti dei fondali oceanici in un universo magico e rilassante.

Continua a leggere>>

Ossessionarsi di Baby Reindeer , una serie tv che parla di ossessione - Per colpa della premessa “tratto da una storia vera”, la serie appena uscita su Netflix, che racconta una storia di stalking, è diventata oggetto di interesse morboso da parte di chi cerca corrisponde ...

Continua a leggere>>

children Of The Sun, un proiettile per domarli tutti | recensione - children Of The Sun è il gioco che non ti aspetti. Ruvido, sporco, tecnicamente grezzo ma che nasconde un gameplay talmente bello da fare scuola.

Continua a leggere>>