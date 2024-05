Chiara Tarantino | Obiettivo Olimpiadi Sara Curtis può trascinare la staffetta 4×100 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024)è stata la grande ospite dell’ultima puntata di Swim2U, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Enrico Spada e da Aglaia Pezzato. La ventenne pugliese rappresenta uno dei punti cardine dellafemminile azzurrasl in vista delledi Parigi 2024 ed è reduce dalla vittoria sui 100 stile libero agli Assoluti di Riccione con tanto di primato personale in 54?05. La nativa di Corato, classe 2003, si trova attualmente a Livigno per un collegiale: “Questa è la mia seconda altura. La prima l’ho fatta nel 2019 dopo i Mondiali junior, però fu un’altura di una settimana/10 giorni circa, mentre questa è un po’ diversa e sicuramente più impegnativa. Siamo qui per allenarci nel migliore dei modi possibile. Io faccio due settimane, poi torno giù e gareggerò anche al ...