Chi sei 65

Al via domani a Squillace “RinnovaMente Days – Crescere con Energia!” foto - Al via il 3 maggio a Squillace (CZ) la manifestazione “RinnovaMente Days - Crescere con energia!”, una tre giorni di incontri, attività formative e ...

Continua a leggere>>

Maserati e gli schermi touch: non si può far senza secondo klaus Busse, altrimenti sarebbero come i vecchi Boeing 747 - klaus Busse, capo del design di Maserati, ha recentemente espresso un parere deciso sulla necessità degli schermi nelle auto moderne durante un'intervista con The Drive. Paragonando le auto senza ...

Continua a leggere>>

Skoda, motori termici anche dopo il 2035: 'Deciderà il cliente, diesel Troppo importante' - Il CEO di Skoda, klaus Zellmer, non è intenzionato ad abbandonare le auto con motore termici entro la data di scadenza del 2035.

Continua a leggere>>