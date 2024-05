Chi è Maddalena Svevi? Età - fidanzato e Instagram

Pechino Express, quattro coppie in sfida per l'attesissima semifinale. Le anticipazioni - Le quattro coppie ai nastri di partenza del penultimo “scontro” sono Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, maddalena Corvaglia e Barbara ... “Italia Argentina”, Megan Ria e maddalena Svevi ...

Continua a leggere>>

Pechino Express Sky NOW, competizione si infiamma nello Sri Lanka verso la finale - S’infiamma la competizione a Pechino Express: le coppie, stremate dopo le centinaia di chilometri percorsi, si rifugiano nelle alleanze, ma sono proprio le alleanze l’obiettivo “colpito e affondato” a ...

Continua a leggere>>

Pechino Express 2024, oggi ottava tappa: 5 coppie ancora in gara, chi andrà in semifinale - In questa ottava tappa i concorrenti sono chiamati a correre in posti incredibili in cui le piantagioni da tè si alternano a squarci naturali mozzafiato e a una delle ferrovie più caratteristiche del ...

Continua a leggere>>