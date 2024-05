Chi è Estefania Bernal? Età - fidanzato e Instagram

Pechino Express 2024: le anticipazioni (tappe e coppie) della nona puntata, 2 maggio - Le 4 coppie ancora in gara a Pechino Express sono: I Pasticceri: Damiano e Massimiliano Carrara; Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo Italia – Argentina: estefania Bernal e Antonella ...

Continua a leggere>>

Pechino Express, le anticipazioni della semifinale - La nona edizione di Pechino Express è ormai alle battute conclusive. La semifinale, in programma per questa sera, giovedì 2 maggio, vedrà le ultime quattro coppie rimaste in gara competere lungo un pe ...

Continua a leggere>>

Anticipazioni Pechino Espress, la semifinale: penultimo scontro in Sri Lanka - Le coppie rimaste in gara sono quattro: Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, ...

Continua a leggere>>