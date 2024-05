Chi comanda davvero in Iran

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nel Paese fonte di tante tensioni in Medio Oriente, si attende un cambio della guardia. L’anziano ayatollah Alì Khamenei lascerà presto il posto non solo a nuovi nomi, ma a nuove politiche che già si mostrano al mondo (vedi attacco a Israele). Perché se al potere ambiscono in molti, a dilagare nella Repubblica islamica sono i Pasdaran. E non è una buona notizia. «Grazie Pasdaran, grazie Pasdaran» urlano in coro dentro il Majlis, i parlamentariiani della fazione ultraconservatrice, poche ore dopo la rappresaglia su Israele del 13 aprile scorso con una pioggia di oltre 300 droni e missili. «L’ha varcato la linea rossa dell’intervento diretto, che la guida suprema Khamenei e i pochi della vecchia guardia della rivoluzione khomeinista ancora vivi e al potere non hanno mai voluto superare» dice Nicola Pedde del centro studi Igs, Institute for ...