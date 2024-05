Che cos’è l’alopecia areata - la malattia che ha colpito la giornalista Rai Laura Aprati

(Di giovedì 2 maggio 2024)è unaautoimmune, ossia legata a un cattivo funzionamento del sistema immunitario, che porta alla perdita totale dei capelli e nella forma più grave anche di tutti i peli del corpo. In sostanza i capelli cadono a causa di un attacco infiammatorio da parte di linfociti T. Essa necessita di una predisposizione genetica. Ed è associata anche ad altre problematiche come tiroidite di Hashimoto, celiachia, psoriasi, vitiligine, diabete mellito di tipo I. Nel 30% dei pazienti si trova anche la dermatite topica.si differenzia, quindi, dalandrogenetica perché in questo caso è uno squilibrio ormonale a provocare diradamento e caduta dei capelli. Non ha nulla a che vedere, inoltre, conda stress, in cui la caduta ...

Laura Aprati: «Ho perso tutti i capelli in una notte, uno choc». La malattia che ha colpito la giornalista Rai - Una mattina si è svegliata e non aveva capelli. Poi, nel giro di pochi giorni, ha perso tutti i peli compresi ciglia e sopracciglia, a causa dell’alopecia areata totale, una malattia autoimmune che ...

