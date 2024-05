Cdp - futuro incerto dopo il terremoto in Fondazione Crt Rumor | rinviata la nomina del board dopo le europee

L’ Inter pensa già alla prossima stagione perché la dirigenza e Inzaghi non vogliono porsi limiti. Tre le mosse in programma per rafforzare e puntellare l’organico. PIANO ? L’ Inter punta direttamente al ventunesimo scudetto e lo fa tramite una strategia ben chiara e con degli acquisti mirati. ... Continua a leggere>>

Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5: al suo posto Giuseppe Brindisi. E per il futuro spuntano due nuovi nomi - Si tratta di una suggestione, quella che porta a Serena Bortone, in rotta di collisione con la Rai dopo il caso Scurati e in cerca di una nuova avventura professionale. Un nome spendibile per un ...

Cosatti: "Thiago Motta in pole position per la Juventus, ma sappiamo che…" - Francesco Cosatti, dagli studi di Sky Soort, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri. Ecco quando sintetizzato da TuttoJuve.com: "Thiago Motta è un nome in pole position, un ...

GALLI, Bianco era un pupillo di Barone. Il suo futuro... - Bianco può tornare alla Fiorentina dopo l'annata alla Reggiana ... quindi ci siederemo e decideremo il suo futuro". Il prezzo di Gudmundsson cresce ogni settimana. "Quando a gennaio sembrava che la ...

