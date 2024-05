Catania - fa apprezzamenti ad una donna e aggredisce il fidanzato 25enne arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Nel corso dei servizi di controllo del territorio, alcuni equipaggi della Squadra Volante della Questura disono stati inviati in via Coppola per la segnalazione di una aggressione in strada da parte di un cittadino straniero. Giunti sul posto gli agenti sono intervenuti per bloccare il giovane, armato di un cacciavite, che cercava di colpire un uomo con il quale stava avendo una colluttazione. Nel frattempo, degenerando la lite e di fronte al vano tentativo di riportare il giovane alla calma, i poliziotti si sono trovati costretti a far uso del taser, riuscendo finalmente a bloccarlo, mettendolo in sicurezza. Identificato quale unnigeriano, regolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di rinvenire diversi coltelli da cucina, cacciaviti, attrezzi vari e ...