Casa del Ramen – Porta Genova Milano

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di giovedì 2 maggio 2024) Con una semplice vetrata con cucina a vista in Via Vigevano 22, adelnon è un semplice locale, ma un vero e proprio luogo dedicato all’autenticocinese. Nato dalla passione dello Chef, il locale propone un menù piccolo con specialità orientali, preparate con ingredienti freschi e selezionati con cura. Varcando la soglia, verrete avvolti da un’atmosfera calda e accogliente, come se entraste in un piccolo locale artigianale a conduzione familiare. L’arredamento semplice e curato, in stile orientale, crea un ambiente informale e perfetto per una pausa pranzo veloce o una cena in compagnia. Il menù, seppur non vastissimo, offre un’ampia scelta di antipasti, dim sum,con e senza brodo, primi e secondi piatti, tutti rigorosamente fatti a mano, ...