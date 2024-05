Carte della cultura e del merito destinate ai nati nel 2005 - come richiederle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 – Archiviato il bonus“18App”, i maggiorenni possono richiedere entro il 30 giugno 2024 la Cartagiovani e la Carta del. Si tratta di due strumenti finalizzati allo sviluppoe al potenziamentosua diffusione tra i giovani. In Toscana per il 2024 sono interessati circa 69mila ragazzi che al 1 gennaio scorso avevano 17 o 18 anni. Di questi circa la metà, pari a 34.462, sono 17enni, e l'altra metà, 34.530, sono 18enni. Ecco, in dettaglio,funzionano le due. I beneficiari Per richiedere la Cartagiovani occorre esserenel, essere residenti in Italia o, dove ...