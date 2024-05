Carla Gugino sarà la star di Via col vento Vivien Leigh nel biopic The Florist

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ladi Sin City e San Andreas interpreterà la leggendaria attrice nelsulla protagonista di Via colè stata scelta per interpretare una delle più grandi attrici nella storia del cinema,, nel prossimoin produzione dal titolo The. Il film è diretto da Nick Sandow, tra i protagonisti della serie Orange is the New Black. Il film esplorerà la convivenza dicon il disturbo bipolare negli anni '60, mentre si prepara a guidare la produzione dell'adattamento di Cecov di John Gielgud, Ivanov, a Broadway. Lo sceneggiatore Jayce Bartok ha scritto il copione basandosi su una scatola di lettere d'amore. La storia di Hollywood...

In una recente intervista l’attrice Carla Gugino ha affermato di soffrire ancora di “un po’ di PTSD” (ossia di Disturbo da Stress Post-Traumatico) per aver lavorato con registi maschilisti durante la sua carriera. Nell’intervista ad Interview, in cui l’attrice di Gerald’s Game si è trovata a ... Continua a leggere>>

Carla Gugino ha rivela to di soffrire di disturbo da stress post-traumatico a causa del comportamento di alcuni registi sul set. Durante una recente conversazione con la star de Il trono di spade Lena Headey per Interview, Carla Gugino ha ricordato alcune delle spiacevoli esperienze passate con ... Continua a leggere>>

