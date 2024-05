Careca | Conte sarebbe perfetto per il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Antonio, ex calciatore del, è intervenuto su SportItalia durante la trasmissione Legends-Ci vediamo a. Queste le sue parole: GLI INIZI E QUEL SOPRANNOME Il nome– ha raccontato il brasiliano – deriva da un clown che si chiamava Carequinha che mi piaceva moltissimo quando ero bambino. E mia madre e mia zia mi cominciarono a chiamare così, sia per lui che per come portavo i capelli. Ci siamo anche conosciuti, quando avevo 26 anni. E’ venuto lui stesso a trovarmi prima di una gara del campionato brasiliano ed è stato molto bello. Ricordo il mio primo provino al Guaranì, c’erano più di 800 persone presenti. Parliamo di una squadra che ha da sempre una delle maggiori tradizioni in merito alla formazione dei ragazzi, poi divenuti calciatori. Avevo 15 anni circa e praticamente lasciai casa ...