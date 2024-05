Capua - TARI | nessun aumento neanche nel 2024 Nocerin - grande risultato di squadra

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 2 maggio 2024). Lo annuncia l’assessore al ramo Rosariao all’indomani della seduta del Consiglio comunale che ha approvato il PEF, il piano economico-finanziario del servizio di igiene urbana e delleffeper l’anno in corso, tributo necessario a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. “Il PEFdel servizio di igiene urbana del Comune diammonta a circa 4.7 milioni di euro, di cui 3.4 milioni rappresentano i cosiddetti costi variabili e 1.3 milioni i costi fissi. Come noto, scopo del Piano è quello di fornire i dati utili alla definizione della Tassa Rifiuti () mediante la quale assicurare la copertura integrale dei costi di gestione distinguendoli, in particolare, tra costi fissi, riferiti alle componenti essenziali ...