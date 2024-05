Canottaggio - 54 azzurri in raduno a Varese in preparazione del Preolimpico e della Coppa del Mondo a Lucerna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Comincia quest’oggi il lungoindetto dal Direttore TecnicoNazionale italiana diFranco Cattaneo indi un fondamentale doppio appuntamento previsto sul leggendario Rotsee di, la regata finale di qualificazione olimpica su scala mondiale (19-21 maggio) per Parigi 2024 e la seconda tappa stagionaledel(24-26 maggio). Il collegiale si terrà alla Schiranna difino al 21 maggio e per l’occasione sono stati convocati 54 atleti, di cui 33 uomini e 21 donne. Lo staff tecnico del DT Cattaneo sarà composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni ...