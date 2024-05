Cancro del colon-retto | kit gratuiti in farmacia per la prevenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lucca, 2 maggio 2024 - Dal 20 maggio il kit necessario per effettuare lo screening delsarà disponibile gratuitamente in tutte le farmacie pubbliche e private degli ambiti territoriali di Lucca, Livorno e Pisa e della Versilia, grazie all'intesa tra Confservizi Cispel Toscana e Federfarma Toscana. Ildelè il tumore più diffuso in Italia, nel totale tra uomini e donne. Secondo i dati del Ministero della Salute e dell’Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica), è la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne in Italia. Nel 2023 in Italia sono stati diagnosticati oltre 50.500 nuovi tumori del. Ladunque diventa fondamentale. «Lo screening con la ricerca del sangue occulto nelle feci - ...