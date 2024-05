Cancro causato dal talco? L' offerta indecente per chiudere uno scandalo mondiale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Un'da 6,5 miliardi di dollari perlo. Il colosso farmaceutico americano Johnson & Johnson ha presentato un piano per porre fine alle cause civili sulaccusato di provocare il. Un piano che l'azienda ha definito "il culmine della nostra strategia di risoluzione consensuale annunciata in ottobre", come ha spiegato Erik Haas, vicepresidente degli affari legali di J&J, citato in un comunicato stampa. "Da quella data, il gruppo ha lavorato con gli avvocati che rappresentano la stragrande maggioranza dei ricorrenti per trovare una soluzione a questa controversia, che anticipiamo con questo piano", ha detto Haas. Secondo il piano, J&J ha accettato di pagare circa 6,475 miliardi di dollari nell'arco di 25 anni per reclami relativi a ...

