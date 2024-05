Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi in tv | orari 2 maggio - streamin - ordine di rotazio -e, italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024)giovedì 2incominciano glidifemminile. Si alza il sipario a Rimini, la rassegna continentale torna in Italia a distanza di quindici anni dall’edizione di Milano. Ad aprire il programma saranno le qualificazioni seniores: si inizierà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.00 circa. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE 10.00 L’Italia è stata inserita nella quarta e ultima suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 18.00. Le Fate sono tra le grandi favorite della vigilia e andranno a caccia del pass per la finale di domenica pomeriggio. Al termine del turno preliminare verranno assegnate anche le medaglie del concorso generale individuale. La squadra ...