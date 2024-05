(Di giovedì 2 maggio 2024), gli azzurri sono pronti a far loro il loro quello che sarà ilrinforzo in vista della prossima stagione La prossima stagione sarà fondamentale per ildopo quella attuale finita al di sotto delle aspettativa. La domanda sorge spontanea: chi prenderà la squadra di De Laurentiis? Secondo quanto riportato da

Il Napoli è pronto alla rivoluzione estiva: svelati i cinque giocatori che lasceranno la maglia azzurra oltre a Victor Osimhen . La stagione si avvicina verso la sua logica conclusione. I tifosi del Napoli non vedono l’ora che questa agonia durata l’intera stagione, finalmente, si concluda. Il ... Continua a leggere>>

Il Napoli è pronto a fare sul serio per Alessandro Buongiorno: al Torino offerti 25 milioni di euro più il cartellino di Ostigard per il difensore. Il Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e uno dei principali obiettivi è Alessandro Buongiorno, difensore ... Continua a leggere>>

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore per il Calciomercato estivo. Il primo nome sulla lista sarebbe lo slovacco Hancko del Feyenoord. Il Napoli è già proiettato alla prossima sessione di Calciomercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare l’organico in vista della nuova stagione. ... Continua a leggere>>

CorSport - La lista delle squadre che vogliono Osimhen: si muovono anche 4 club inglesi - calciomercato napoli - Non c'è solo il PSG sulle tracce di Victor Osimhen. Come si legge nell'edizione online del Corriere dello Sport sull'attaccante del napoli si stanno iniziando a muovere anche ...

Continua a leggere>>

calciomercato napoli, pronto il PRIMO ACQUISTO azzurro. Ecco chi - calciomercato napoli, gli azzurri sono pronti a far loro il loro quello che sarà il primo rinforzo in vista della prossima stagione La prossima stagione sarà fondamentale per il calciomercato napoli ...

Continua a leggere>>

Consigli Fantacalcio: ecco i cinque portieri da schierare per la 35ª giornata - La nostra rubrica sul Fantacalcio ritorna dopo le coppe con i consigli sulla trentacinquesima giornata di Serie A. In questo caso parliamo dei cinque portieri consigliati per questo turno di campionat ...

Continua a leggere>>