Calcio | Torino Juric Decimo posto ottimo risultato

Torino , Alessandro Buongiorno piace in Serie A e non solo: una squadra di Premier ha chiesto informazioni sul difensore Alessandro Buongiorno , difensore del Torino , è destinato ad essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato. Il calciatore piace alle big di Serie A – Inter, Milan, Juve e ... Continua a leggere>>

Per il tecnico contro l'Inter buona prova anche in inferiorità MILANO - "Abbiamo provato varie cose. La squadra si è espressa sempre bene con stabilità e non mi ha deluso" . Sole parole del tecnico del Torino Ivan Juric al termine del match di San Siro perso 2-0 contro l'Inter. "Il primo tempo è ... Continua a leggere>>

La qualificazione in finale di Coppa Italia non scuote una Juventus che fatica ancora a trovare continuità in questa stagione. Dopo la sconfitta ininfluente contro la Lazio all’Olimpico (dove i bianconeri torneranno il 15 maggio per giocarsi il trofeo contro l’Atalanta), la squadra di Massimiliano ...

Continua a leggere>>