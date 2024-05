Calcio | scommesse - altri due mesi di squalifica per Tonal - pena sospesa**

Serie A – Torino-Bologna, sfida nel segno dell’equilibrio. Zapata, primo marcatore 5,00 su Sisal.it, pronto a lanciare i granata - L’altra per blindare definitivamente il quarto posto e una qualificazione ... con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a ...

Continua a leggere>>

scommesse Champions League: PSG avanti a 1.52 con il Borussia Dortmund nella sfida di ritorno - La semifinale di ritorno è in programma martedì prossimo a Parigi, il giorno prima di Real Madrid-Bayern Monaco, sfida che decreterà l’altra finalista. Sulla lavagna DomusBet, il Paris Saint Germain ...

Continua a leggere>>

Motta alla Juve, i bookie non si fidano: cambiano le quote, l'insidia è... - Il possibile valzer degli allenatori non è ancora partito e i bookie aggiornano le quote. Occhio, ci sono variazioni significative anche per le panchine di Milan e Napoli ...

Continua a leggere>>