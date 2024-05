Cadelbosco Sopra - in cella per maltrattamenti in famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – E’ diventata definitiva la sentenza di condanna a carico di un uomo di 37 anni, accusato e giudicato pere violenze ai danni della donna convivente, anche quando era in stato di gravidanza e in presenza di figli minorenni. E ora i carabinieri di, paese di residenza dell’uomo, hanno eseguito l’ordine di arresto e di trasferimento in carcere per l’uomo, per espiare la pena decisa dall’autorità giudiziaria. Una vita da incubo, quella di una donna, già dall’inizio della convivenza con il condannato, ben otto anni fa. Solo nel marzo dello scorso anno era arrivata la denuncia, che ha fatto avviare le indagini con la denuncia dell’uomo e il divieto di avvicinamento alla donna. Il 37enne deve espiare una condanna a due anni e due mesi di ...