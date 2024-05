Bus Theater Mania - arrivano anche in Italia gli eventi itineranti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 2 maggio 2024) Diverse compagnie prendono la scena nelle vie delle grandi città grazie ai loro bus, veri e propri teatri mobili ideati per promuovere la cultura teatrale aperta a tutti MILANO – “Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso”. Con queste poche e semplici parole l’immortale Gigi Proietti è riuscito a centrare la vera essenza dello spettacolo teatrale: un luogo e un momento in cui verità e finzione s’incontrano per creare una forma d’arte unica che, grazie alle speciali capacità degli attori, permette di mettere in scena la realtà. Nell’immaginario collettivo quando si pensa al teatro si figura la platea piena di spettatori, il palco con le sue scenografie, le morbide poltrone rosse, l’ondulato sipario e la raffinatezza e l’eleganza di strutture secolari. Come l’eterno Teatro della Scala di Milano, il tanto sognato Teatro di Broadway a New York o il ...