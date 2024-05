Burioni non ne ha indovinata una | Astrazeneca - la frecciata del virologo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) "non ne hauna": questa la frase dagli intenti impliciti eppure chiarissimi che ilha lanciato su X, ripubblicando un suo intervento del 2021 sul vaccino anti Covidche, "in casi molto rari può causare Tts", la sindrome da trombosi caratterizzata da coaguli di sangue e bassi livelli ematici di piastrine. Lo ha ammesso per la prima volta il gruppo farmaceutico anglo-svedese, nell'ambito di una causa collettiva nel Regno Unito. La notizia, diffusa dal Telegraph, è stata fatta rimbalzare sui media britannici. "Il meccanismo causale" con cui il vaccino può provocare Tts "non è noto", ha precisato l'azienda nei documenti legali depositati in febbraio. "La Tts - ha puntualizzato - può verificarsi anche in assenza della somministrazione del vaccino. Il nesso di causalità in ogni singolo ...