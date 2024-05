Boxe - Espn | Ryan Garcia positivo all’ostarina Il pugile nega | Fake new - mai preso steroidi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Secondo, ilè risultatoper due volte, un anabolizzante vietato dal 2008, prima del match vinto lo scorso 20 aprile contro Devin Haney. L’emittente cita come fonte l’Associazione volontaria antidoping (Vada), ma lo statunitense ha immediatamente smentito le accuse di doping: “Dannate ‘news’, non credete a questi stro**i“, ha scritto su X., uno dei pugili più noti al mondo al mondo tanto da vantare 12 milioni di followers solo su Instagram, ha poi aggiunto: “Non ho maiin vita mia, non saprei nemmeno dove trovarli“. In seguito, ha postato la foto di un integratore alimentare, ammettendo di non “averlo dovuto prendere” e additandolo come presunta ...