Borsa | Milano poco mossa +0,1 - in luce Mp - scivola Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) ApparePiazza Affari, che resiste in territorio positivo (+0,1%) nell'ultima mezz'ora di scambi. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 131,6 punti, con il rendimento annui italiano in ribasso di 3,5 punti al 3,87% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,56%. Riflettori puntati su Mps (+5,56%) in vista della trimestrale della prossima settimana e sulla scia dell'offerta di scambio di Bbva agli azionisti di Sabadell per un'integrazione, con un concambio di 1 azione della prima ogni 4,83 titoli della seconda. Acquisti anche su Ferrari (+2,4%) in attesa dei conti il prossimo 7 maggio, mentre(-3,64%), sull'onda lunga della trimestrale diffusa lo scorso 30 aprile. Sotto pressione anche Stm (-3,27%), in linea con i rivali europei, ed Eni (-1,86%) con il greggio stabile dopo il tonfo ...