Boom per la Fisica dell’amore - Schettini | Sono molto contento Portare in tv qualcosa che mi rappresentasse mi ha entusiasmato

Vincenzo Schettini , celebre sui social come "La fisica che ci piace", ha fatto il suo debutto televisivo su Rai2 con "La fisica dell'amore". Il programma ha registrato ottimi ascolti , conquistando il pubblico della seconda serata. Tuttavia, non tutti sono rimasti colpiti dalla performance del

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (La fisica dell'amore) Momento non facile per il servizio pubblico in queste ore. L'uscita di Amadeus, per quanto non sia contornata da elementi politici, sicuramente riserva alla Rai un colpo che non

