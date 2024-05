Bonus animali domestici 2024 - come funziona e come richiederlo | ecco i requisiti richiesti

(Di giovedì 2 maggio 2024): i. E' in arrivo undedicato ai proprietari di. La legge di Bilanciointroduce per la prima volta un fondo per cani, gatti e altrid'affezione , rispondendo così alle richieste di proprietari e associazioni di categoria. Tuttavia, il budget è relativamente limitato, con un totale di 750...

Mancano volontari, associazione per la difesa degli animali si arrende - Le grandi associazioni, come Oipa o Enpa, hanno personale stipendiato ... In ogni caso troveremo sempre, anche singolarmente, il modo di aiutare i nostri amici animali".

Jane Goodall: "Il tempo per cambiare rotta sta finendo". Ai giovani: "Potete fare la differenza" - La prima scienziata a studiare la vita e la mente degli scimpanzé, la donna e l'icona: “Ho avuto una madre straordinaria, mi ha aiutato a non mollare mai” ...

"Sfalcio ridotto" e polemiche, l'esperto spiega l'importanza dell'erba alta - Molte città d’Italia e d’Europa hanno adottato la pratica dello “sfalcio ridotto”, per aumentare la biodiversità. Ma davvero l’erba alta non va tagliata per il bene della natura e per il benessere dei ...

