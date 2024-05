Bonus affitto giovani 2024 fino a 2 000 euro | come funziona e chi può ottenerlo

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) Anche quest’anno iunder 31 possono beneficiare di una vantaggiosa detrazione IRPEF pari al 20% del canone di locazione,ad un massimo di 2.000all’anno, in alternativa alfiscale per le locazioni ordinarie. Scopriamo tutto nelle roghe a seguire.la detrazione La detrazione per iè riconosciuta in sede di presentazione del Modello 730/, nel rigo E71 del Quadro E “Oneri e Spese”. Requisiti Per poter usufruire della detrazione, è necessario rispettare alcuni requisiti: Avere meno di 31 anni compiuti alla data di stipula del contratto di locazione Risiedere nell’immobile locato a titolo di abitazione principale Avere un reddito complessivo non superiore a 15.000Essere ...