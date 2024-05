Boeing ordina nuovi elicotteri italiani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 2 maggio 2024) Continua il successo industriale dell’elicottero italiano Leonardo AW139 anche in campo militare. Il 30 aprile scorso l'US Air Force ha infatti firmato conun contratto da 178 milioni di dollari per la produzione di altri sette esemplari di MH-139A “Grey Wolf” e per il relativo supporto per formazione e manutenzione. Il nuovo accordo fa salire a 26 il numero delle unità da costruire, tutte basate sul progetto AW139 italiano. In pratica, le cellule di questinascono nello stabilimento Leonardo di Philadelphia nella versione da sette tonnellate di peso al decollo e poi vengono trasferite pressoper l’assemblaggio finale e l’installazione dell’equipaggiamento desiderato dall’aviazione statunitense. La legge statunitense prevede infatti che i mezzi in dotazione alle Forze Usa siano costruiti nel territorio degli ...