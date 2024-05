(Di giovedì 2 maggio 2024) Il bus stava per partire per una visita d'istruzione in, bloccato dalla Polizia Locale per anomalie: multa da 500 euro.

bloccata la gita dei ragazzi in puglia: il bus non è a norma, intervengono i vigili a Caserta - la gita scolastica dei bambini di scuola media bloccata dalla Polizia locale di Caserta. È accaduto questa mattina. I 4 bus turistici con a bordo circa 200 studenti di una scuola media casertana ...

Statale 16 'bloccata' dai cantieri per il G7: "È tutta una coda". Fino a due ore per raggiungere Bari da Monopoli - I lavori continueranno anche di domenica in entrambe le direzioni, in questo caso però le operazioni che usualmente sono affidate ad Anas sono gestite ...

Fiba puglia chiede alla Regione maggiore tutela per gli stabilimenti balneari - "Gli stabilimenti balneari della Campania saranno classificati con le stelle in base ai servizi offerti, come fossero hotel. Chiediamo lo stesso anche per i lidi pugliesi".

