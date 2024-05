Blitz No-Vannacci - scontri con la polizia | Ecco la democrazia degli antifascisti

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ci mancavano i no-. Si sono registratia Napoli tra forze dell'ordine e un gruppo di manifestanti che stava protestando contro la presenza del generale Roberto, candidato per la Lega alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, a un aventi di presentazione del suo libro. Il contatto trae "No-Van" c'è stato lungo via Nazario Sauro. I manifestanti hanno tentato di forzare il cordone dellain tenuta antisommossa per raggiungere il luogo della presentazione del libro di, sul lungomare. "Napoli non ti vuole, fattene una ragione”, “Cacciamolo” alcunislogan sugli striscioni dei manifestanti. Gli attivisti hanno lanciato "bombe d'acqua" verso lae hanno acceso fumogeni colorati. Dopo gli ...

'Vannacci non eleggibile' Alcuni parlamentari interpellano gli uffici - Alcuni parlamentari avvieranno una richiesta di chiarimenti agli uffici circoscrizionali elettorali del Centro Italia per la possibile ineleggibilità del generale Roberto Vannacci. A non consentire al ...

Corteo sul Lungomare: "Fr.ci sì, Vannacci no". Scontro con la polizia |VIDEO - "Non possiamo accettare che un uomo come il generale Vannacci, razzista e omofobo, venga a fare promozione a Napoli, città libera e aperta". Con questa motivazione, una cinquantina di attivisti è ...

Napoli, scontri tra polizia e manifestanti contro la presenza del generale Vannacci - scontri questo pomeriggio a Napoli ... di qualità di cittadini di serie A o serie B”. Vannacci ha poi parlato della polemica scoppiato in merito alle classi separate per i disabili. “Scusarmi No, ...

