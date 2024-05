"La nostra generazione ha paura di non farcela". Con queste parole, la rapper BigMama ha aperto il suo potente monologo sul palco del Concerto del Primo maggio a Roma, dando voce alle ansie e alle pressioni che affliggono i giovani d'oggi. L'articolo Concerto Primo maggio , BigMama : “I voti devono ... Continua a leggere>>

"La nostra generazione ha paura di non farcela". Con queste parole, la rapper BigMama ha aperto il suo potente monologo sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, dando voce alle ansie e alle pressioni che affliggono i giovani d'oggi. L'articolo Concerto Primo Maggio , BigMama : “I voti devono ... Continua a leggere>>

Concerto Primo Maggio, top e flop: dalle polemiche alle battute, passando per i super ospiti (e le similitudini con Sanremo) - Sembra Sanremo ma è il Primo Maggio. Tanti cantanti, qualche polemica, una decina di monologhi. Il tutto, in circa nove ore. Ordinaria amministrazione per i telespettatori della Rai, ...

Continua a leggere>>

Concertone del Primo Maggio tra appelli di pace, diritti e i problemi tecnici da maltempo - Noemi sul palco nella capitale: «In Italia si continua a dire che dovremmo fare più figli, ma non si fa abbastanza per conciliare maternità e lavoro. E solo con l'indipendenza economica le donne posso ...

Continua a leggere>>

bigmama: «Il fallimento è prezioso: vi farà ragionare su quanto credete nei vostri sogni» - «Dovete fallire». È questo l'appello che bigmama ha scelto di rivolgere ai suoi coetanei dal palco del Concerto del Primo Maggio, certa che sia proprio il fallimento la chiave per poter raggiungere i ...

Continua a leggere>>